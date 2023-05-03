Боятся 'бавовны': оккупанты перегоняют корабли из Крыма в РФ

Российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные судна в Новосибирск из-за страха быть атакованными на полуострове.

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Кроме того, после ряда успехов Вооруженных сил Украины на поле боя россияне начали активно укреплять оборону в Крыму. Об этом в интервью телеканалу "Киев" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, большинство военных кораблей оккупанты сейчас переместили из Севастополя на территорию Российской Федерации. Речь идет, в частности, о Новосибирске, который находится в нескольких сотнях километров от Севастополя.

Представитель ГУР отметил, что такие действия врага связаны со страхом быть уничтоженным на Крымском полуострове.

"Если говорить о военных объектах, то они боятся. Мы реально видим, что база Севастополь и другие военные объекты, во-первых, мощно охраняются, обустраиваются позиции для того, чтобы защитить от любых атак этой инфраструктуры. Большинство военных кораблей они сейчас переместили из Севастополя на территорию Российской Федерации, в тот же самый Новороссийск для того, чтобы избежать их уничтожения на временно оккупированных территориях. Они всего боятся: дронов, партизан, ракет, любых действий, потому что они есть, и они эффективны", – заявил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что в течение долгих лет после аннексии Крыма и даже после начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты не готовились к обороне Крыма. Захватчики обеспокоились этим вопросом только осенью 2022 года после ряда успешных операций ВСУ.

"По нашим данным они не готовились. Более активная подготовка к обороне началась в сентябре 2022 тогда, когда у нас были успехи под Харьковом, когда был Херсон, когда начались непосредственные действия на территории Крымского полуострова. Когда возникла угроза и когда мы начали наносить удары по военным объектам на территории оккупированного Крыма, тогда они взялись за голову", – отметил Скибицкий.

Напомним, из-за взрывов во временно оккупированном Севастополе российские военнослужащие, вероятно, склоняются к мнению, что выйти в море на заступающем на боевое дежурство корабле – менее рискованно, чем оставаться в севастопольских бухтах.

Ранее сообщалось, что ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы на нефтебазе в Севастополе 29 апреля сильно напугали граждан РФ, засевших во временно оккупированном Крыму. Но если гражданские россияне сели в авто и выехали с полуострова, то военным приходится придумывать "схемы" бегства в страну-агрессор.

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