'Бавовна растет и на воде': Братчук потроллил ЧФ РФ после взрывов в Севастополе

Начало "сезона бавовны" во временно оккупированном Россией Крыму заставило оккупантов несколько переосмыслить существующие для них угрозы. Из-за взрывов во временно оккупированном Севастополе российские военнослужащие, вероятно, склоняются к мнению, что выйти в море на заступающем на боевое дежурство корабле – менее рискованно, чем оставаться в севастопольских бухтах.

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Украинская "бавовна" прекрасно цветет и в морской воде, особенно если враг пытается приблизиться к украинскому побережью. Об этом заявил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Боевое дежурство – это маневры, выходы в море. Но, знаете, мне кажется, что они сейчас наоборот будут проситься выходить, собственно, на боевое дежурство, потому что это, пожалуй, немножко безопаснее, чем находиться в бухтах временно оккупированного Севастополя. Потому что "бавовна", она обладает свойствами расти и в морской воде", – подчеркнул Братчук.

Он констатировал: "бавовняные приключения" захватчиков сформировали у них страх перед ударами Сил обороны Украины.

"Враг, конечно, боится. Враг знает, что у нас есть соответствующие средства поражения, если они попытаются приблизиться к нашим берегам", – отметил Братчук.

Напомним, ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составляла около 1000 квадратных метров. Ему был присвоен самый высокий, 4-й класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты заверили, что при взрыве и пожаре якобы никто не пострадал и что потеря 4 резервуаров вместе с содержанием не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.

По данным Генштаба, уничтожены 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн.