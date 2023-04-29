'Взрыв был очень сильный, задрожали окна': жительница Севастополя рассказала о мощной 'бавовне'. Видео

Жители временно оккупированного Севастополя рассказали о своих впечатлениях об утренней "бавовне", которая произошла 29 апреля. Местная жительница выдала, что после взрыва в квартире задрожали окна и даже проснулись дети.

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Пожар на нефтебазе жительница Крыма называет "ужасом". Об этом говорится в сюжете российских пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жительница Севастополя заявила, что после взрыва сразу же побежала к окну, чтобы посмотреть, что произошло. Из окна она увидела, что горит нефтебаза.

Более того, женщина выдала, что ее знакомые, которые гуляли ночью с собакой, якобы видели беспилотник.

"В 4 где-то очень сильный взрыв был, окна задрожали, испугались, дети проснулись тоже. Мы сразу выглянули в окно и увидели, что такое случилось. Знакомые говорят, что даже видели, что летело что-то. И прям видели летит беспилотник или что…не знаю. А взрыв был очень сильный, я не знаю, как окна остались на местах, ужас", – рассказала женщина.

Стоит отметить, что сотрудники оккупационного МЧС продолжают тушение пожара на нефтебазе. В свою очередь так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев пытается успокоить жителей временно оккупированного города и говорит, что пожар на топливных резервуарах в Севастополе планируют потушить к 18:00. Впрочем, он не уточнил, о каком дне идет речь.

В то время, как оккупационная администрация Севастополе рассказывает сказки о том, что "все под контролем" и "никакой паники нет", многие жители города после "бавовны" решили уехать в РФ. Это подтверждает огромная пробка в направление Крымского моста, которую активно обсуждают в запрещенной российской соцсети.

Спутниковые снимки показывают, что на нефтебазе в Казачей бухте расположено более 20 резервуаров для топлива. Поэтмоу в сети предполагают, что оккупантам придется еще долго тушить пожар.

Напомним, утром 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнул резервуар с топливом. Так называемый "губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА.

После этого граждане страны-агрессора РФ устроили истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в Севастополе также произошла "бавовна" – тогда взрыв был слышен в центре и на севере города. При этом у оккупантов на полуострове традиционно "все спокойно". "Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков открестился от взрывов, назвав их "вбросом".

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