'Ну и где ПВО?' Россияне устроили истерику из-за новой 'бавовны' в оккупированном Крыму

Утром 29 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремело два мощных взрыва. После этого на одной из нефтебаз российских оккупантов начался пожар.

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По традиции граждане страны-агрессора РФ устроили истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах. Свои украинофобские и человеконенавистнические мысли россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты заявили, что после взрывов загорелся резервуар с топливом в Казачьей бухте, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. При этом сразу же россиянам рассказали, что причиной происшествия якобы стал "беспилотник ВСУ".

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что никто из людей в результате взрывов не пострадал, при этом выдал, что пожару присвоен самый сложный уровень из всех возможных. Жителей временно оккупированного города поставили перед фактом, что для тушения пожара потребуется много времени на локализацию возгорания.

В свою очередь граждане государства-террориста России после "бавовны" в украинском Севастополе разразились очередными агрессивными высказываниями. Истерика как обычно сопровождалась призывами и дальше бомбить мирные украинские города и убивать людей.

Кроме того, россияне удивились, куда же подевалось хваленная противовоздушная оборона, которая якобы есть во временно оккупированном Крыму. В то же время россиянам хватило наглости говорить о так называемых "красных линиях" на следующий день после того, как путинская армия ударила ракетами по домам и убила десятки человек.

Некоторые же вспомнили вранье своего диктатора Владимира Путина о том, что для России якобы "все идет по плану". Пропитанные ненавистью и желанием убийства мирных жителей россияне удивились, почему спустя почти полтора года войны во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы.

Спутниковые снимки показывают, что на нефтебазе в Казачей бухте расположено более 20 резервуаров для топлива. Поэтмоу в сети предполагают, что оккупантам придется еще долго тушить пожар.

Напомним, утром 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнул резервуар с топливом. Так называемый "губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Севастополе также произошла "бавовна" – тогда взрыв был слышен в центре и на севере города. При этом у оккупантов на полуострове традиционно "все спокойно". "Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков открестился от взрывов, назвав их "вбросом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупационные войска находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Примечательно, что к "жестам доброй воли" они готовятся в том числе и во временно оккупированном Крыму;

– войска РФ установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя временно оккупированного Крыма. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, а еще выставили на "дежурство" боевых дельфинов.

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