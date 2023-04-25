Задействовали даже дельфинов: оккупанты усилили оборону Крыма после 'бавовны' в Севастополе

Российские войска установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя временно оккупированного Крыма. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, а еще выставили на "дежурство" боевых дельфинов.

Видео дня

К таким действиям враг прибег после последней "бавовны" по этой базе Черноморского флота, которая с лета 2022 года постоянно подвергается ударам ВСУ. Об этом рассказал OSINT-аналитик, который ведет Twitter-аккаунт HI Sutton (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, подход к порту Севастополя теперь защищен не менее шести рядами физических барьеров. При этом акваторию патрулируют катера и ведется наблюдение с воздуха.

Аналитик добавляет, что после успешной атаки ВСУ на севастопольский порт в октябре прошлого года, у входа в бухту и внутри порта были размещены боновые заграждения. Россияне также установили перед входом два слоя плавучих сетей, перекрыли часть прохода, разместив там шесть барж.

"Мало что может быть более заметным признаком более оборонительной позиции России, чем шесть слоев сетей и боновых заграждений через севастопольскую гавань. Усиленная защита в первую очередь нацелена на морские беспилотники Украины. Нападение 24 апреля 2023 года на крымский порт показывает, как накаляется обстановка", – пишет эксперт.

По его словам, после серии прошлогодней "бавовны" Россия предпринимает "масштабные усилия" по усилению защиты Севастопольской бухты от украинских атак. Так, новые шесть слоев физических барьеров идут в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и огневым точкам.

"Севастополь – главная военно-морская база ВМФ России в Крыму. Хотя были предприняты попытки рассредоточить ключевые активы по другим базам, таким как Феодосия, основные военные корабли находятся там. Поэтому она остается ключевой целью для Украины, особенно в условиях любого запланированного контрнаступления", – выразил убеждение HI Sutton.

Он добавил, что первоначальные плавучие боновые заграждения на входе в бухту Севастополя предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения какой-либо атаки. В начале вторжения угроза атак украинских надводных кораблей казалась оккупантам "старомодной и крайне маловероятной". Однако существовавшую ранее плавучую стрелу россияне все же иногда закрывали, чтобы предотвратить проникновение несанкционированных лодок.

В октябре же 2022 года, подчеркивает OSINT-аналитик, Украина провела впечатляющую атаку морских беспилотников на Севастополь. Несколько кораблей были поражены, но ни один из них не получил серьезных повреждений. Однако это выявило неэффективность старых защит. После, в ноябре оккупанты добавили более мощные защитные боновые заграждения как на входе в гавань, так и в различных местах внутри порта.

"Усиленная оборона казалась более серьезной, о чем многие могли подумать в начале войны.Однако 22 марта 2023 года украинские морские беспилотники снова нанесли удар. Снова они не нанесли серьезного ущерба, но снова проникли во внутреннюю гавань. Последние средства защиты, вероятно, являются ответом на это. Еще два слоя плавучих сетей были размещены с внешней стороны входа в гавань. Там стоит на якоре ряд из шести больших понтонных барж. Фактически они расширяют стену гавани, сужая вход. Вероятно, между ними натянуты дополнительные препятствия", – пояснил эксперты последовательность событий.

Он также проанализировал радиолокационные спутниковые снимки бухты, судя по которым оккупанты начали размещать понтонные баржи в период с 3 по 9 апреля и с тех пор их количество увеличилось. Теперь они стоят по обеим сторонам входа в гавань.

"Пока неизвестно, была ли последняя атака украинского морского беспилотника перехвачена из-за новой защиты. Не исключено, что, зная об этих средствах защиты, Украина намеренно нацелилась за пределы гавани. В любом случае эту атаку следует рассматривать в более широком контексте ожидаемого украинского контрнаступления. Это показывает, что России придется продолжать вкладывать средства в защиту своих баз в Крыму", – заявил OSINT-аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в темное время суток 24 апреля Севастополь всколыхнула серия взрывов и оккупанты поспешили оправдаться, что так они отбивали "атаку дронов". К утру в сети появились кадры последствий "бавовны", через которой проснулся весь город.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!