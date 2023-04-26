В оккупированном Крыму новая 'бавовна': взрыв слышали в Севастополе

В Севастополе днем в четверг, 26 апреля, произошла новая "бавовна". Взрыв был слышен в центре и на севере города.

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Об этом сообщают крымские СМИ, ссылаясь на местных жителей. По их данным, взрыв прогремел около 12 часов дня.

Напомним, 24 апреля Севастополь всколыхнула серия взрывов. Тогда оккупанты заявили, что отбивали "атаку дронов".

После "бавовны" захватчики установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте. Территорию патрулируют с кораблей и вертолетов, на "дежурство" выставили даже боевых дельфинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что надводные дроны, которые использовались для атаки в Севастополе, – это довольно непростая цель для врага. Такие БПЛА применяются уже не впервые, и в дальнейшем в Украине будут наращивать их количество.

– Во вторник в России и на оккупированных украинских территориях произошла массовая "бавовна". Десятки БПЛА атаковали инфраструктурные и военные объекты, а также исследовали ПВО.