'Бавовны' будет больше: в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в оккупированном Севастополе

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат дал комментарий о ночных взрывах 24 апреля в Севастополе. Спикер утверждает, что надводные дроны, которые использовались для атаки, – это довольно непростая цель для врага.

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Об этом спикер заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости" 24 апреля. Он добавил, что такие дроны применяются уже не впервые.

Юрий Игнат заявил, что в дальнейшем в Украине будут наращивать количество таких типов беспилотников. Однако над наращиванием современных средств ведения огня работает и страна-агрессор Россия.

"Обычные беспилотники, двигающиеся по водной поверхности, – это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА разных типов будут наращиваться", – рассказал Игнат.

Напомним, что в оккупированном Севастополе ночью слышали звуки взрывов. Оккупационная "власть" города поспешила успокоить население, заявив о якобы профилактической работе.

Спустя время так называемый губернатор временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ ночью "отражал атаку надводных беспилотников" на город. Представитель оккупантов призвал "сохранять покой".

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