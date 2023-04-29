В Севастополе загорелся резервуар с топливом: 'власти' сообщили о попадании БПЛА. Фото и видео

Утром 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнул резервуар с топливом. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА.

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Об этом ставленник оккупантов написал в своем Telegram. По его словам, огонь охватил площадь 1000 квадратных метров, пожару присвоили 4 класс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Развозжаев добавил, что на месте работают все соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

Местные Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как начался пожар, раздались два сильных взрыва.

Напомним: 26 апреля в Севастополе также произошла "бавовна" – тогда взрыв был слышен в центре и на севере города.

При этом у оккупантов на полуострове традиционно "все спокойно". "Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков открестился от взрывов, назвав их "вбросом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупационные войска находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Примечательно, что к "жестам доброй воли" они готовятся в том числе и во временно оккупированном Крыму;

– войска РФ установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя временно оккупированного Крыма. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, а еще выставили на "дежурство" боевых дельфинов.

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