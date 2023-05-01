Российские офицеры придумали 'схему' с бегством из Крыма: Гуменюк рассказала о настроениях на полуострове

Взрывы на нефтебазе в Севастополе 29 апреля сильно напугали граждан РФ, засевших во временно оккупированном Крыму. Но если гражданские россияне сели в авто и выехали с полуострова, то военным приходится придумывать "схемы" бегства в страну-агрессор.

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Так, российские офицеры пишут рапорты на отпуск, а если повезет, то и на увольнение из рядов ВС РФ. О панических настроениях оккупантов рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Еспресо".

По ее словам, российские захватчики из Крыма пытаются использовать обычную ротацию войск на полуострове, чтобы сменить место прохождения своей службы.

"После взрывов в Севастополе у россиян очень перегружены логистические пути, ведущие в Россию. Также из Крыма в РФ собираются бежать именно приехавшие туда с 2014 года", – отметила представитель ОК "Юг".

Она добавила, что ныне на Крымском полуострове идет ротация определенных военных подразделений ВС РФ. И многие офицеры пытаются воспользоваться ею, чтобы сменить место дислокации и убраться из Крыма.

"Пишутся рапорты: от отпусков до перевода и даже увольнения", – подытожила Гуменюк.

Накануне она назвала "бавовну" в Севастополе одним из элементов боевой подготовки ВСУ к активным действиям. По ее словам, на полуострове из-за этого наблюдается большая степень тревожности и очень большие потоки людей на выезд, среди которых в том числе и семьи военных ВС РФ.

В Генштабе ВСУ также отметили, что военнослужащие РФ просятся в отпуск домой в предвкушении "горячего курортного сезона" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время оккупанты продолжают укреплять Крым. В Симферополе было зафиксировано, как захватчики перевозили "зубы дракона" на прицепе с бердянскими номерами.

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