В Севастополе паника после удара по нефтебазе, военные стремятся сбежать в РФ – Генштаб

Мощная "бавовна" на нефтебазе в Севастополе 29 апреля усилила панику среди военных ВС РФ в Крыму. Понеся очередную потерю, оккупанты все больше хотят бежать в Россию.

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В частности, в предвкушении "горячего курортного сезона" военнослужащие страны-агрессора стали проситься в отпуск домой. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным наших военных, масштабный пожар, вспыхнувший накануне на нефтебазе возле Казачьей бухты в Севастополе, уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами – общая емкость около 40 тыс. тонн.

Очередная "бавовна" и связанные с ней потери породили в городе панические слухи о неспособности противовоздушной обороны оккупантов в Крыму обеспечить безопасность собственным стратегическим объектам.

Ощущая начало так называемого горячего курортного сезона на временно оккупированном полуострове, солдаты и офицеры ВС РФ начали писать рапорты на отпуск. В документах местом его проведения захватчики указывают территории континентальной РФ.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что пострадавших на поврежденной огнем нефтебазе в Севастополе нет.

Известно, что она снабжала горючим корабли Черноморского флота РФ, из которых враг наносит ракетные удары по Украине, когда мишенями российских террористов становятся мирные люди и гражданские объекты.

Накануне отметилось, что ставший настоящим резонансом масштабный взрыв в Казачьей бухте привел к массовому бегству россиян из Крыма. И хотя главный аэропорт полуострова закрыт для гражданских самолетов, именно из его аэродрома вылетел правительственный борт Ту-204-300 РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны Украины заявили, что пожар на нефтебазе в Севастополе стал Божьей карой оккупантам за Умань. В разведке намекнули, что на этом "бавовны" в Крыму не закончатся.

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