"Божья кара за Умань": в ГУР заявили, что в результате "бавовны" в Крыму уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) "бавовна" спустилась на нефтебазу, где хранились топливо и нефтепродукты для Черноморского флота ВС РФ. В результате пожара, вспыхнувшего там утром 29 апреля, уничтожено более 10 резервуаров.

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Их общая емкость – около 40 тысяч тонн. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

Он сказал, что инцидент на оккупированном полуострове – это наказание для россиян в том числе за их удар по многоэтажке в городе Умань Черкасской области. Также разведчик намекнул, что сезон "бавовны" на этом не закончится.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Это наказание будет долговременным", – заявил Юсов.

Представитель ГУР посоветовал жителям Крыма "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора".

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", – добавил Юсов.

Отметим: в сети пишут, что координаты подбитой вражеской нефтебазы в Севастополе, это 44°35'1.02"N, 33°25'2.22"E.

Видео и фото из открытых источников доказывают, что пожар на объекте был очень сильным (по состоянию на 14:30 субботы тушение все еще продолжалось).

Предварительно, уничтожено и повреждено минимум 13 резервуаров. В то же время тепловые повреждения и тот факт, что нефтехранилища связаны между собой, дают основания предполагать, что "бавовна" может привести даже к полной потере всего объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заметно занервничал из-за "бавовны", которая произошла утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму.

– Преступник намекнул, что российское политическое и военное руководство не сможет ответить на инцидент, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО".

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