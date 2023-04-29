"Не о чем беспокоиться": террорист Гиркин устроил истерику из-за "бавовны" в Крыму и высмеял Медведева

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заметно занервничал из-за "бавовны", которая произошла утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму. Он намекнул, что российское политическое и военное руководство не сможет ответить на инцидент, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО".

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Международный преступник в очередной раз раскритиковал экс-президента РФ Дмитрия Медведева, назвав его "Лунтиком". Соответствующий пост Гиркин обнародовал в своем Telegram-канале утром в субботу, 29 апреля.

Он утверждает, что Севастополь якобы "побомбили" украинцы. Бывшему "министру обороны" псевдореспублики "ДНР" не понравилось, что Россия, даже несмотря на регулярную "бавовну", продолжает действие "зерновой сделки".

"А что касается уважаемых киевских партнеров – то они здесь совершенно не при чем – это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый Лунтик. Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО", – написал террорист

Напомним, что в микрорайоне Казачья Бухта в оккупированном Севастополе рано утром 29 апреля прогремели взрывы и вспыхнул резервуар с топливом на нефтебазе. Она обеспечивала топливом военнослужащих ВС РФ.

"Губернатор" города Михаил Развозжаев заявил, что объект был атакован беспилотником. Он утверждает, что пострадавших нет.

Граждане государства-террориста удивились, куда же подевалось хваленная противовоздушная оборона РФ. Некоторые потребовали мести и заговорили о "красных линиях".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Гиркин раскритиковал Россию за провалы на войне против Украины. Он считает, что успехов на поле боя оккупанты не достигли, а Запад и НАТО больше не боятся угроз Москвы.

– Также экс-главарь террористов "ДНР" раскритиковал российскую пропаганду и представителей власти РФ за лицемерие. Никто из "лидеров мнений", по мнению Гиркина, не верит в то, о чем говорит и к чему призывает.

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