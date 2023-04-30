Оккупанты продолжают укреплять Крым: в Симферополе зафиксировали 'зубы дракона' на прицепе с бердянскими номерами. Фото

Российские оккупанты в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины продолжают укреплять захваченные территории, в частности Крым. На подъезде к полуострову был зафиксирован автомобиль с прицепом, в котором находились "зубы дракона".

Видео дня

Фото обнародовали в социальных сетях. Примечательно, что машина с противотанковыми "пирамидами" – украинская, с бердянскими номерами.

"Через Симферополь возят "зубы дракона". И все бы ничего, все уже давно привыкли, но в этот раз – на украинском прицепе. Полуприцеп SCHMITZ SPR 24L, 2000 года выпуска, госномер АР0406ХМ, зарегистрированный на физлицо в городе Бердянске", – пишут пользователи социальных сетей.

Конструкции "зубы дракона" были отправлены для подготовки оборонительных укреплений РФ во временно оккупированный полуостров Крым. Эти противотанковые бетонные пирамиды широко применялись во Второй мировой войне.

Напомним, что российские войска переживают из-за успехов ВСУ на фронте и снова принялись укреплять административную границу временно оккупированного Крыма. Новые вырытые врагом траншеи заметили очень близко к Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после феерической "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе россияне начали массово бежать из Крыма. В направлении на выезд через незаконно построенный оккупантами Керченского мост образовалась многокилометровая пробка, водители оценивают, что простоять в ней придется около суток