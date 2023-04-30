Паники нет? Оккупанты устроили пробки, убегая из Крыма после 'бавовны', убрался даже правительственный самолет

После феерической "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе россияне начали массово бежать из Крыма. В направлении на выезд из-за незаконно построенного оккупантами Керченского моста образовалась многокилометровая пробка, водители оценивают, что простоять в ней придется около суток

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Также с временно оккупированного украинского полуострова накануне, 29 апреля, вылетел российский правительственный борт Ту-204-300, кто находился в самолете – неизвестно. Видео пробок и данные с портала Flightradar появились в сети.

Так, накануне во временно оккупированном Севастополе ярко пылала нефтебаза. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке украинских беспилотников и попыталась убедить население на полуострове в том, что "все под контролем". Однако россияне, приехавшие в оккупированный украинский Крым, похоже, в заявления захватчиков не очень-то поверили: уже днем в районе Керченского моста начала образовываться очередь из частных автомобилей на выезд с полуострова.

Уже к вечеру она растянулась на много километров: сами водители предполагают, что простоять в пробке придется около суток.

"Говорят, что практически сутки можно провести в этой пробке. Чуть-чуть не готовы были к такому повороту, поэтому настроение несколько такое..." – говорит один из автомобилистов.

В то же время накануне после взрывов в Севастополе из временно оккупированного полуострова вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Направление движения борта не указывалось. Взлетал он из аэропорта в Симферополе, закрытого для гражданских лайнеров.

Этот самолет принадлежит специальному летному отряду "Россия", обеспечивающему воздушные перевозки должностных лиц РФ, топ-представителей российских спецслужб или вооруженных сил. Подчиняется отряд управлению делами президента РФ.

Кто был на борту правительственного самолета – неизвестно.

"На выезд из Крыма Керченским мостом образовалась многокилометровая пробка. Водители говорят о том, что провести в пробке можно около суток. Также по данным Flightradar, сегодня из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Куда это вы все?" – иронизирует украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Вчерашний удар по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе почему-то испортил настроение россиянам. Они начали валить из Крыма, в результате чего через временно существующий крымский мост образовалась большая пробка", – комментирует массовый побег россиян из Крыма общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Вообще не хочу уезжать из Крыма", – напомнили о фразе россиянки, которая была сказана после очередной "баврвны" в Крыму и стала мемом, авторы канала "Крымский ветер".

Между тем, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины констатировали: тревожно на полуострове не только гражданским россиянам.

"Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим, по городу распространились панические слухи о неспособности противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, ощущая начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорта на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", – отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули: нефтебаза, которую накануне посетила "бавовна", обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

"Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет", – добавили в украинском ГШ.

Напомним, ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составляла около 1000 квадратных метров. Ей был присвоен самый высокий, 4-й класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты заверили, что при взрыве и пожаре якобы никто не пострадал и что потеря резервуаров вместе с содержимым не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.