newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

Паники нет? Оккупанты устроили пробки, убегая из Крыма после "бавовны", убрался даже правительственный самолет

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
8,8 т.
Паники нет? Оккупанты устроили пробки, убегая из Крыма после 'бавовны', убрался даже правительственный самолет

После феерической "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе россияне начали массово бежать из Крыма. В направлении на выезд из-за незаконно построенного оккупантами Керченского моста образовалась многокилометровая пробка, водители оценивают, что простоять в ней придется около суток

Видео дня

Также с временно оккупированного украинского полуострова накануне, 29 апреля, вылетел российский правительственный борт Ту-204-300, кто находился в самолете – неизвестно. Видео пробок и данные с портала Flightradar появились в сети.

Так, накануне во временно оккупированном Севастополе ярко пылала нефтебаза. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке украинских беспилотников и попыталась убедить население на полуострове в том, что "все под контролем". Однако россияне, приехавшие в оккупированный украинский Крым, похоже, в заявления захватчиков не очень-то поверили: уже днем в районе Керченского моста начала образовываться очередь из частных автомобилей на выезд с полуострова.

Уже к вечеру она растянулась на много километров: сами водители предполагают, что простоять в пробке придется около суток.

"Говорят, что практически сутки можно провести в этой пробке. Чуть-чуть не готовы были к такому повороту, поэтому настроение несколько такое..." – говорит один из автомобилистов.

В то же время накануне после взрывов в Севастополе из временно оккупированного полуострова вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Направление движения борта не указывалось. Взлетал он из аэропорта в Симферополе, закрытого для гражданских лайнеров.

Этот самолет принадлежит специальному летному отряду "Россия", обеспечивающему воздушные перевозки должностных лиц РФ, топ-представителей российских спецслужб или вооруженных сил. Подчиняется отряд управлению делами президента РФ.

Кто был на борту правительственного самолета – неизвестно.

Паники нет? Оккупанты устроили пробки, убегая из Крыма после "бавовны", убрался даже правительственный самолет
Паники нет? Оккупанты устроили пробки, убегая из Крыма после "бавовны", убрался даже правительственный самолет

"На выезд из Крыма Керченским мостом образовалась многокилометровая пробка. Водители говорят о том, что провести в пробке можно около суток. Также по данным Flightradar, сегодня из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Куда это вы все?" – иронизирует украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Вчерашний удар по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе почему-то испортил настроение россиянам. Они начали валить из Крыма, в результате чего через  временно существующий крымский мост образовалась большая пробка", – комментирует массовый побег россиян из Крыма общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Вообще не хочу уезжать из Крыма", – напомнили о фразе россиянки, которая была сказана после очередной "баврвны" в Крыму и стала мемом, авторы канала "Крымский ветер".

Между тем, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины констатировали: тревожно на полуострове не только гражданским россиянам.

"Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим, по городу распространились панические слухи о неспособности противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, ощущая начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорта на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", – отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули: нефтебаза, которую накануне посетила "бавовна", обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

"Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет", – добавили в украинском ГШ.

Напомним, ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составляла около 1000 квадратных метров. Ей был присвоен самый высокий, 4-й класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты заверили, что при взрыве и пожаре якобы никто не пострадал и что потеря резервуаров вместе с содержимым не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!