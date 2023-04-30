'ВСУ готовятся': Гуменюк объяснила удар по нефтебазе окупантов в Севастополе

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска стал результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

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Об этом сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она также рассказала, сколько кораблей пока враг удерживает в Черном море.

"Очень большая степень тревожности и очень большие потоки, направленные всеми маршрутами, куда можно выезжать. Даже среди военных, как они считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются", – рассказала представитель ОК "Юг" о последствиях "бавовны" 29 апреля.

По ее словам, нанесение потерь логистическим возможностям врага – это один из элементов подготовки украинской армии к ведению активных действий и наступления.

Гуменюк убеждена, что уничтожение крупной нефтебазы в Севастополе заставит захватчиков переориентироваться и рассредоточиться.

Также спикер Сил обороны юга отметила, что на сегодня в Черном море агрессор удерживает 11 кораблей, среди которых нет ракетоносителей – из-за шторма. Еще одно вражеское судно стоит на дежурстве в Азовском море.

Российские корабли, говорит Гуменюк, маневрируют в том районе, который считают для себя безопасным. Они рассредоточили силы и средства.

"Однако все ракетоносители заведены в пункты базирования, потому что шторм действительно мощный... Это говорит об определенной паузе", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля оккупанты в Севастополе пожаловались на атаку дронов, результатом которой стала "бавовна" на нефтебазе возле Казачьей бухты. Там загорелся резервуар с топливом, пожар охватил более 1000 кв. м площади.

По данным Генштаба ВСУ, огонь уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. тонн. После оккупанты в Крыму начали писать рапорты на отпуск, чтобы бежать в Россию.

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