Оккупантам не спрятаться: ВСУ на юге отминусовали 'Урал', 'Васильок' и минометный расчет врага. Видео

Защитники Украины, выбивающие оккупантов из южных направлений фронта, показали результаты ударов по врагу. За несколько отдельных операций они уничтожили грузовик, миномет и еще ряд единиц технии ВС РФ.

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Вместе с российскими "Уралами" и "Васильками" на тот свет отправились и сами захватчики. Кадры этой "бавовны" показало оперативное командование "Юг" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в ролике 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка видны дорога и поля, по которым российские оккупанты убегают от прилетов.

Но удрать военным преступникам с армии РФ не удалось – "бавовна" накрыла и живую силу, и технику врага.

"От ВСУ не спрятаться. 9-й батальон "Винницкие Скифы" заставляет врага бежать с украинской земли, а кто не успел – тех оставляют в ней навсегда", – прокомментировали военные.

На других кадрах украинцам показали удачную отработку по врагу бойцов 40-й отдельной артиллерийской бригады им. Великого князя Витовта и их побратимов с 3-й отдельной танковой Железной бригады.

Защитники уничтожили российский "Урал", миномет 2Б9 "Васильок", а также минометный расчет оккупантов, состоящий не только из техники, но и живой силы.

"Продолжается тяжелая, но успешная операция по уничтожению оккупантов на украинской земле. Передайте нашим, что мы е**шим!" – отметили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 25 мая на фронте воины Сил обороны ликвидировали 460 оккупантов и 49 единиц вражеской техники. В частности, защитники сожгли 25 артиллерийских систем, сбили самолет и три БПЛА захватчиков.

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