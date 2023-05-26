ВСУ за сутки обезвредили 460 оккупантов и 25 систем вражеской артиллерии – Генштаб

Воины Сил обороны Украины во время боев на фронте 25 мая ликвидировали 460 военнослужащих и наемников российской армии. Также был обезврежен вражеский самолет.

Видео дня

Всего за сутки к списку потерь ВС РФ добавилось 49 единиц различной техники и вооружения. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с 24.02.2022 и на сегодня на украинской земле нашли свою смерть около 205 720 оккупантов из рядов путинского войска.

Также во время войны было уничтожено 7435 (+3 за предыдущие сутки) боевых бронированных машин, 6161 (+13) единицу автомобильной техники и автоцистерн, 3384 (+25) артиллерийские системы захватчиков.

Защитники сожгли уже 3796 (+1) российских танков и сбили 2910 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также было обезврежено 1015 крылатых ракет, 570 РСЗО, 446 (+2) единиц специальной техники, 328 (+1) средств ПВО, 310 (+1) самолетов, 296 вертолетов, 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Накануне появилась информация о "демилитаризации" двух российских самолетов Су-25 в районе временно оккупированного Мелитополя на Запорожье. Один из вражеских штурмовиков совершил аварийную посадку на местном аэродроме.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ударом с ПТРК Javelin дотла сожгли вражеский танк. Отличную работу проделали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ им. Олексы Довбуша.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!