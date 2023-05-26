На Таврическом направлении ликвидировали почти две роты оккупантов в сутки

Украинские защитники на Таврическом направлении в течение суток уничтожили около двух рот российских оккупантов. Также противник понес потери в своей технике.

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Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook. "Потери противника на таврическом направлении составляют почти две роты. Также уничтожены и повреждены 16 единиц вражеской ВВТ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на наступлениях на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток оккупанты 15 раз атаковали наши позиции, успеха не имели, получив отпор – отошли.

Для нанесения ударов по позициям ВСУ и населённым пунктам враг применяет танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Для коррекции огня артиллерии противник использует беспилотники. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток захватчики совершили 322 обстрела.

Следует отметить, что российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку.

Жестокий бой длился около десяти часов. За это время бойцы ГНСУ и ВСУ ликвидировали 30 захватчиков. Также они уничтожили 2 вражеских танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.

Накануне появилась информация о "демилитаризации" двух российских самолетов Су-25 в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожье. Один из вражеских штурмовиков совершил аварийную посадку на местном аэродроме.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ударом с ПТРК Javelin дотла сожгли вражеский танк. Отличную работу проделали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ им. Олексы Довбуша.

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