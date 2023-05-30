'Аэроразведка сработала на отлично': на Донетчине уничтожен склад БК оккупантов. Видео мощной 'бавовны'

Аэроразведка Государственной пограничной службы совместно с артиллерией Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский склад боеприпасов на Лиманском направлении. Оккупанты прятали свое оружие в лесу.

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Соответствующее видео 29 мая опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы. Тщательно замаскированный военный склад обнаружили дроны пограничников (видео размещено внизу новости).

Аэроразведка пограничников "сработала на отлично, да и артиллерия ВСУ не ошиблась", рассказали в ГПСУ.

"Так что склада нет – и вопросов нет. Хотя… судя по запечатленной детонации, вопрос все же был: "Где боеприпасы?" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины ликвидировали за минувшие сутки еще 410 оккупантов, а также уничтожили 89 воздушных целей и 27 единиц техники врага.

– ВСУ точным выстрелом уничтожили танк врага под Авдеевкой. Операция была проведена в ночное время с использованием NLAW.

– Артиллеристы ВСУ одним выстрелом утилизировали сразу две вражеских САУ "Гиацинт".