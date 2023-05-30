ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов, уничтожили 89 воздушных целей и 27 единиц техники врага

Подразделения Сил обороны Украины в течение 29 мая ликвидировали на фронте по меньшей мере 410 оккупантов из РФ и уничтожили 27 единиц их техники. В то же время в небе над регионами с востока до запада защитники обезвредили 89 российских воздушных целей – ракет и дронов.

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Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, количество "демилитаризованных" с начала войны военнослужащих армии страны-агрессора достигает уже 207 440.

Так, кроме сотен захватчиков, накануне наши воины "отминусовали" 10 артиллерийских систем (всего 3445), две боевые бронированные машины (7469), один танк (3802) и одно средство противовоздушной обороны (332) ВС РФ.

Было уничтожено 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6219) и две единицы специальной техники (454) оккупантов.

В воздушном пространстве стране защитники сбили 51 российскую крылатую ракету (всех 1107) и 38 БПЛА оперативно-тактического уровня (3092).

Среди другой вражеской техники и вооружения за время боевых действий с начала полномасштабного российского вторжения уничтожены также 575 РСЗО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 18 катеров/кораблей.

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы одним точным выстрелом быстро и феерически уничтожили российский танк под Авдеевкой. Операция была проведена ночью с использованием противотанкового комплекса NLAW.

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