Оккупанты всю ночь вывозили убитых и раненых: стало известно о результатах 'бавовны' под Мариуполем

После "бавовны", посетившей район временно оккупированного Мариуполя 28 мая, российские оккупанты всю ночь вывозили убитых, раненых и остатки живой силы. Попадание пришлось в соседнем селе Юрьевка, в 45 км от захваченного города.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что для эвакуации россиян с места прилета и вывоза тел скорых оказалось недостаточно, поэтому пришлось задействовать также "Уралы" и "Камазы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В месте поражения был не только состав БК, большое количество техники и центр управления. Здесь размещались системы обеспечения связи и РЭБ", – сообщил Андрющенко.

Взрывы накануне раздались также в Никольском близ Мариуполя, однако, как заметил советник мэра, странным образом россиянам удалось скрыть поражение в Никольском от широкого обсуждения в пабликах. Но и там очень хорошее минусование оккупантов, заверил Андрющенко.

Напомним: в районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя накануне раздалось много взрывов. В частности, в Никольском – в районе военкомата, где размещались оккупационные войска России.

В Юрьевке тоже были прилеты по местам расположения врага. На место взрывов поехали не менее четырех машин скорой помощи, сообщалось о большом количестве раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая в районе железнодорожного вокзала во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере три взрыва. Местные жители сообщали о работе российского ПВО со стороны Никольского;

– 26 мая раздался взрыв в районе комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Над городом поднялся большой столб дыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!