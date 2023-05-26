В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: над 'Азовсталью' поднялся дым. Фото и видео

В оккупированном Мариуполе вечером 26 мая прогремел взрыв в районе комбината "Азовсталь". Над городом поднялся большой столб дыма.

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Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Telegram. Россияне также подтверждают прилет (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма", – говорится в источнике.

Российские оккупанты заявили, якобы в направлении Мариуполя выпустили 2 дальнобойные ракеты.

В местных Telegram-каналах массово выкладывают фото и видео с места прилета.

Напомним, утром 13 мая по меньшей мере два мощных взрыва прогремели во временно оккупированном Мариуполе. Эпицентр взрывов был в районе Азовстали.

Ранее сообщалось, что в сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия "бавовны" в Мариуполе 19 мая. Поражен передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта.