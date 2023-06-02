В оккупированном Бердянске "бавовна", поднялся дым: местные говорят о звуках взрывов в районе порта. Фото
Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье около 12 часов дня прогремели мощные взрывы. По свидетельству местных жителей, прилеты пришлись на район морского порта.
После взрывов над городом поднимается дым. Фото из Бердянска начали появляться в местных Telegram-каналах (чтобы их просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Что-то прилетело", - написал украинский паблик "Бердянск сегодня" в 12:04, прикрепив к сообщению фото с поднимающимся над городом дымом.
Другое местное время разрывается от многочисленных сообщений бердянцев о "бавовне". Они выкладывают фото с дымом над Бердянском и отмечают, что российская ПВО не смогла справиться с воздушными целями, поэтому в районе порта якобы есть прилеты.
Горожане из разных районов Бердянска слышали от 2 до 5 взрывов. Большинство сходится во мнении, что прилетело именно по порту. Некоторые пишут также об вероятной "бавовне" в районе завода "Азовсельмаш". По словам местных, российская ПВО не смогла сбить летевшие в направлении Бердянска ракеты.
"Взрывы на Морозова", "По ходу, РЭБ с нашими мальчиками на небо взлетело", "Прилеты Мама не горюй!!!!", "Морозова, Азовсельмаш", "Промахнулась пво", "ПВО пыталось, но не получилось", "Порт прилет", "Это в порт, дым", "Это писец, в колонии живем, обычно отдалённо слышала ,тут писец, люди идут, начали накрывать голову, мы бегом бежать с машины", "Когда с горы ехал, видел, примерно что на порту", "Не, ну оно может и сработало, но мы то знаем их дырявое певео", – пишут люди.
Они также иронизируют над оккупантами, которые постоянно придумывают, чем оправдывать звуки взрывов, пытаясь утаить свои потери.
"Ща скажут, что это запланированное разминирование", – пишет один из комментаторов.
"Запланированное разминирование казарм порта", – иронизирует в ответ еще один житель города.
"Бавовну" подтвердил также коллаборант Владимир Рогов. По его словам, в городе раздались несколько взрывов,. Он оправдал ожидания бердянцев, заявив "работе ПВО".
"В Бердянске громко! В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным - попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ+работа ПВО РФ... По предварительным данным, всего прозвучало три взрыва. Украинские нацисты попытались нанести по городу ракетный удар", – написал Рогов.
Впрочем даже он в конце концов понял, насколько смешными выглядят попытки оккупантов отрицать факт попадания – и таки признал, что прилеты были, по привычке добавив успокоительную мантру про "жертв и разрушений нет".
"Удар по мирному Бердянску боевики ВСУ нанесли около 12.00. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", – выдал предатель.
Захватчикам, которые снимают взрывы в порту, в результате которых "разрушений и жертв нет", "бавовна" не очень пришлась по вкусу.
"По порту х*ярят, с*ки!" – возмущается за кадром голос с выразительным российским акцентом.
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров также отметил взрывы в районе порта и напомнил, что именно оттуда российские оккупанты вывозят награбленное на территорию РФ.
"Во временно оккупированном Бердянске громко. Бавовна расцвела в порту, через который оккупанты вывозили награбленное. Взрывы слышали весь пригород. Ждем официальную информацию от Генштаба", – написал Федоров.
Аналитики OSINT-сообщества "КиберМука" местность на видео геолоцировали как бердянский порт.
Напомним, 28 мая в оккупированном Бердянске также расцвела "бавовна": украинские воины произвели не менее пяти поражений позиций оккупантов во временно захваченном украинском городе.
Сами захватчики не придумали ничего лучше, чем рассказывать об "успешной работе ПВО".
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