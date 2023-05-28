В оккупированном Бердянске расцвела 'бавовна': удары нанесли по позициям войск РФ. Фото

Сегодня, 28 мая, в районе временно оккупированной Бердянской общины Запорожской области были зафиксированы несколько взрывов. Вероятно, украинские защитники попали по позициям россиян.

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Об этом сообщили на Facebook странице Бердянской городской военной администрации. Сами представители оккупационной власти заявляют про успешную работу ПВО над городом.

"Сегодня в 20:09 еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской общине", - подтвердила Общественному председатель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

В российских источниках говорится, что в Бердянске успешно сработала ПВО, прилетов якобы не зафиксировано. Местные жители же сообщают о мощных взрывах и столбе дыма над городом.

Ожидается подробная информация от Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в селе Берестовое Бердянского района прогремели 4 мощных взрыва в ангаре, где путинские солдаты обустроили свою базу;

– "бавовна" посетила Бердянск также 1 мая – взрывы в городе могли прозвучать в результате прилета в местный аэропорт. Там было очень много российских военных и их БК.

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