Россияне атаковали Киевщину ударными дронами Shahed: работает ПВО

Оккупационные войска России в ночь на вторник, 6 июня, устроили очередную атаку на Украину с неба. В Киевской области были зафиксированы вражеские ударные дроны, их сбивали силы ПВО.

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В Telegram-канале Киевской ОВА отметили, что в регионе повышена опасность. Украинцев попросили находиться в безопасных местах и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

"В регионе повышена опасность. Работает ПВО! Находитесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации также отметили, что вокруг столицы работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО", – написали в Telegram-канале КМВА.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегической авиации армии России. По предварительным данным, были произведены пуски ракет с Каспийского направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Россия устроила очередную атаку на Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Ни одна воздушная цель не долетела до Киева – все, что направлялось в его сторону, уничтожили силы ПВО, однако зафиксированы прилеты под Кропивницким и в Сумской области.