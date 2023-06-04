Россия устроила новую ночную атаку на Украину: на Киевщине сработала ПВО

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 4 июня, устроила очередной обстрел Украины. Нашу страну враг атаковал крылатыми ракетами, запущенными с самолетов, и ударными беспилотниками.

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Взрывы прогремели в Киевской области. В Киевской ОВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – добавили в КГВА.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером в субботу, 3 июня, в Днепре и окрестностях был слышен мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Подгородненскую громаду вблизи областного центра.

– Пострадали 20 человек, среди них пятеро детей. Трое несовершеннолетних были в тяжелом состоянии.

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