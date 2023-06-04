Россия запустила по Украине шесть ракет и пять дронов: семь целей сбили силы ПВО

Защитники украинского неба отбили очередную ночную атаку страны-агрессора России, сбив четыре крылатых ракеты и три ударных дрона. Вражеские ракеты, выпущенные бомбардировщиками, уже традиционно летели из района Каспия, а беспилотники – с Брянщины.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Противовоздушная оборона сработала на подступах к столице, а также в центральных и восточно-южных регионах.

Отмечается, что оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины, нацеливая беспилотники и крылатые ракеты по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Так, с 01:00 по 04:00 в воскресенья враг применил пять иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 с Брянской области РФ, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Последние были выпущены с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с района Каспия.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона!" – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным воздушного командования "Восток", две крылатые ракеты и один "Шахед" были уничтожены на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки РФ на Украину ночью 2 июня силы ПВО обезвредили 15 крылатых ракет и 21 ударный БПЛА типа Shahed. Большинство этих воздушных целей защитники сбили на подлете и в небе над Киевом – около 30.

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