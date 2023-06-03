В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

Вечером в субботу, 3 июня, в Днепре прогремел мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В местных пабликах писали, что после взрыва в пригороде Днепра поднялся дым (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Днепропетровском областном совете призвали людей находиться в безопасных местах до конца тревоги.

"Помните, что враг тщательно мониторит сеть. Поэтому ничего не публикуйте. Ждите официальную информацию", – написал Николай Лукашук.

Известно, что в некоторых домах взрывной волной выбило стекла, окна выпадали вместе с рамами.

Жители пригорода находили осколки от вражеской ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 29 мая нанесли удар по одной из громад на Днепропетровщине. Вражеские снаряды убили человека, еще девять жителей пострадали.

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