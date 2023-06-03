newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

София Закревская
War
2 минуты
15,7 т.
В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

Вечером в субботу, 3 июня, в Днепре прогремел мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В местных пабликах писали, что после взрыва в пригороде Днепра поднялся дым (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото
В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

В Днепропетровском областном совете призвали людей находиться в безопасных местах до конца тревоги.

"Помните, что враг тщательно мониторит сеть. Поэтому ничего не публикуйте. Ждите официальную информацию", – написал Николай Лукашук.

Известно, что в некоторых домах взрывной волной выбило стекла, окна выпадали вместе с рамами.

В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото
В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

Жители пригорода находили осколки от вражеской ракеты.

В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото
В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото
В Днепре прогремел мощный взрыв, поднялся дым. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 29 мая нанесли удар по одной из громад на Днепропетровщине. Вражеские снаряды убили человека, еще девять жителей пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!