Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший, девять человек пострадали. Фото

Оккупационные войска России 29 мая нанесли удар по одной из громад на Днепропетровщине. Вражеские снаряды убили человека, еще девять жителей пострадали.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он показал фото последствий обстрела (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Во вражеский удар попала Покровская община Синельниковского района области. Там разрушенного частный дом.

"Есть погибший. Также пострадали девять человек. Среди них 11-летний ребенок", – отметил Лысак.

По его словам, в доме возник пожар, который спасатели уже потушили. Информация по обстрелу уточняется.

Накануне, 28 мая, российские оккупанты дважды обстреляли тяжелой артиллерией Никополь на Днепропетровщине. В городе были повреждены еще шесть частных домов и два хозяйственных сооружения, газопровод, линия электропередач. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв ракетного удара РФ по медучреждению в Днепре 26 мая увеличилось. На утро 28 мая удалось идентифицировать тела еще трех человек. В общем из-за действий российских террористов погибли четыре человека, еще 31 пострадал.

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