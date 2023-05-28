Четверо человек в Днепре погибли во время ракетного удара РФ по медучреждению и ветклинике: новые детали

Число жертв в результате ракетного удара России по медицинскому учреждению в Днепре увеличилось. По состоянию на утро 28 мая удалось идентифицировать тела еще трех людей.

Видео дня

Всего жертвами российских террористов стали 4 человека. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Судьба трех человек после ракетного удара по медучреждению и ветклинике была неизвестна. Люди считались пропавшими без вести. Спустя некоторое время выяснилось, что они погибли.

К такому выводу привели результаты исследования фрагментов тел, которые спасатели обнаружили на месте трагедии. Всего теракт унес жизни четверых людей. Еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

"В общем атака унесла жизни четырех человек… Искренние соболезнования родным. Никакого прощения агрессору за его страшные преступления. Виновные будут отвечать", – написал глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадали десятки человек.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре управляемой зенитной ракетой типа С-300 или С-400. Этим видом вооружения россияне часто атакуют прифронтовые зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН осудили ракетный обстрел Днепра, однако не назвали РФ виновной в нем. В заявлении организации вообще не было сказано, кто именно нанес удар по больнице. Там лишь констатировали, что есть погибшие и раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!