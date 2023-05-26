В Воздушных силах сказали, чем РФ ударила по больнице в Днепре

В Воздушных силах рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре зенитной управляемой ракетой типа С-300 или С-400. Данным типом вооружения россияне зачастую атакуют прифронтовые зоны.

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Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. В настоящее время тип ракеты еще уточняется.

"Сегодня видим последствия попаданий в Харьковской и Днепропетровской областях. Это, в частности, зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400 — тип еще уточняется. Это то вооружение, которым оккупанты часто атакуют прифронтовые зоны. Вероятно, именно этим типом ракет были нанесены удары, собственно, по тем гражданским объектам, которые показали сегодня на кадрах", – сказал он.

Напомним, что ночью Днепр также пережил ракетную и дроновую атаку со стороны РФ, были сбиты вражеские цели и одновременно есть попадания. Известно о повреждениях в городе предприятий, домов, автомобилей и заправки, где пострадал работник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая российские оккупанты второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибло два и пострадал 31 человек, в том числе дети, а еще трое считаются пропавшими без вести.

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