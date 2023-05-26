'Сверхтрудная ночь': оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Российские военные преступники ночью 26 мая атаковали ракетами и ударными дронами Днепропетровщину. Силы ПВО обезвредили 11 вражеских целей, но есть разрушения – домов, автомобилей, нескольких предприятий и заправки, где пострадал работник.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Telegram-канале он опубликовал фото последствий атаки, а местные жители поделились кадрами обломков ракет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сверхтяжелая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами", – отметил чиновник.

По его словам, досталось Днепру: там в частном домовладении возник пожар, который уже потушен, также повреждены два дома и авто. Возгорания произошли и на двух частных предприятиях, где огонь спасатели потушили.

Кроме того, в городе повреждена заправка, пострадал ее работник.

"Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома", – написал Лысак, добавив, что всюду идет обследование территорий, данные уточняются.

Известно, что этой ночью войска РФ не прекращали издеваться над Никопольщиной – обстреляли Марганецкую общину из БПЛА. К счастью, обошлось без жертв.

Глава ОВА подчеркнул, что последствия российской атаки могли быть хуже, если бы не наша невероятная ПВО.

"Предварительно, только военные из воздушного командования "Восток" этой ночью над областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной тревоги ночью 26 мая в Днепре и области раздалась серия мощных взрывов – позже жители показали обломки ракет, повредивших дома и авто. В Киеве и на Черкасщинетоже было слышно несколько взрывов, там работала ПВО.

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