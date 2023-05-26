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"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
29,9 т.
'Сверхтрудная ночь': оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Российские военные преступники ночью 26 мая атаковали ракетами и ударными дронами Днепропетровщину. Силы ПВО обезвредили 11 вражеских целей, но есть разрушения – домов, автомобилей, нескольких предприятий и заправки, где пострадал работник.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В Telegram-канале он опубликовал фото последствий атаки, а местные жители поделились кадрами обломков ракет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сверхтяжелая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами", – отметил чиновник.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

По его словам, досталось Днепру: там в частном домовладении возник пожар, который уже потушен, также повреждены два дома и авто. Возгорания произошли и на двух частных предприятиях, где огонь спасатели потушили.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Кроме того, в городе повреждена заправка, пострадал ее работник.

"Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома", – написал Лысак, добавив, что всюду идет обследование территорий, данные уточняются.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Известно, что этой ночью войска РФ не прекращали издеваться над Никопольщиной – обстреляли Марганецкую общину из БПЛА. К счастью, обошлось без жертв.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Глава ОВА подчеркнул, что последствия российской атаки могли быть хуже, если бы не наша невероятная ПВО.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

"Предварительно, только военные из воздушного командования "Восток" этой ночью над областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов", – указал он.

"Сверхтрудная ночь": оккупанты мощно атаковали Днепр, повреждены дома, заправка и предприятия. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной тревоги ночью 26 мая в Днепре и области раздалась серия мощных взрывов – позже жители показали обломки ракет, повредивших дома и авто. В Киеве и на Черкасщинетоже было слышно несколько взрывов, там работала ПВО.

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