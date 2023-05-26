Оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами: силы ПВО сбили все вражеские цели

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 26 мая сбили все крылатые ракеты, которыми страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киев. Пострадавших и разрушений в городе не зафиксировано.

Видео дня

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он подчеркнул, что очередное воздушное нападение на украинскую столицу оккупанты совершили, как всегда, ночью и это была 13-я с начала мая атака.

По его словам, на этот раз оккупанты запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, в том числе из района Каспия. Вероятно, это были именно крылатые Х-101/555.

"По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! (окончательные данные о ракетной атаке – в отчете Воздушных сил)", – отметил Попко.

Он добавил, что по данным на 05:40 пятницы, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы. Однако информация еще не собирается и уточняется.

"В который раз благодарим нашу ПВО за сохраненные жизни! Напоминаю всем киевлянам обязательно и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время объявления воздушной тревоги!" – подчеркнул начальник КМВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью четверга, 25 мая, Россия совершила двенадцатое с начала месяца воздушное нападение на столицу Украины. Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131 – все их сбили защитники украинского неба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!