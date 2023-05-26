В Днепре во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов: первые детали атаки России

В ночь на пятницу, 26 мая, в Днепре и области прогремела серия мощных взрывов. Оккупационные войска России снова атаковали с неба украинские города.

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По данным канала "Днепр Оперативный", первые взрывы были слышны около 3:25. По предварительным данным, работала ПВО. Около 4:10 прогремела еще одна серия взрывов.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своем канале в Telegram призвал находиться в укрытиях.

"Обязательно реагируем. Укрытие или правило двух стен", – написал он.

Мэр города Борис Филатов призвал жителей Днепра ничего не снимать и не выкладывать в сеть. "Ничего не снимайте и не выкладывайте", – говорится в его сообщении в Telegram.

Тревога в это время была объявлена почти во всех областях Украины. По данным мониторинговых каналов, оккупационные российские войска запустили по украинским городам ракеты и дроны-камикадзе.

Напомним, что во время воздушной атаки по Украине ночью 22 мая Россия выпустила много целей в сторону Днепропетровщины. В небе над областью защитники сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты, при этом зафиксированы и вражеские прилеты.

Были повреждены здания спасательного подразделения и предприятия, жилые дома и автотранспорт, пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что атакой на Днепр оккупанты пытались проследить направления действия украинской противовоздушной обороны, чтобы ее истощить.

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