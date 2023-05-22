В Харькове и Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

В ночь на понедельник, 22 мая, российские оккупанты снова атаковали с неба украинские города. Первые взрывы прогремели в Харькове и Днепре, в сети сообщали про работу ПВО.

Видео дня

Об этом сообщили корреспонденты OBOZREVATEL. В Харькове был слышен по меньшей мере два громких взрыва, а в Днепре было слышно целую серию взрывов.

Первые взрывы было слышно около 3:30, а в 3:56 они повторились. Глава Днепропетровской ОВА подтвердил атаку на областной центр. "Сохраняйте спокойствие! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" – написал он в Telegram.

Также около 3:30 взрывы были слышны в Запорожье.

По данным мониторинговых каналов, по Запорожью и Харькову российские войска били из С-300, в Днепре были зафиксированы дроны-камикадзе и ракеты.

Отметим, что вечером 21 мая взрывы прогремели на Одесщине, Днепропетровщине и Запорожье. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров заявил, что на Одесщину враг направил ударный БПЛА. Силами ПВО он был уничтожен над морем.

В Запорожье фиксировалось движение вражеских ЗРК С-300 по Бердянскому району.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая оккупанты нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, предварительно ракетами С-300. Пострадал мирный житель.