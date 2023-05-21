Оккупанты нанесли ракетный удар по Циркунам на Харьковщине: все детали
Оккупанты вечером 21 мая нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, предварительно, ракетами С-300. Вследствие вражеской атаки пострадал гражданский мужчина.
Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, одна из ракет попала в землю, еще одна повредила частный дом. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему.
На месте работают экстренные службы, информация уточняется, отметил глава ОВА.
Ранее Синегубов информировал, что оккупанты вновь наносят удары и призвал людей находиться в укрытиях.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога в области была объявлена в 19:30, по состоянию на 19:32 СМИ сообщили о взрывах.
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