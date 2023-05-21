Армия России прицельно обстреляла жилой дом в Херсонской области: погиб мужчина

Российские войска продолжают атаковать гражданское население на освобожденной части Херсона. 21 мая захватчики ударили по поселку Казацкое, разрушив один из жилых домов.

Видео дня

В результате обстрела погиб 55-летний местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Российская армия убила мирного жителя поселка Казацкое. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина", – подчеркнул глава ОВА.

По данным Прокудина, накануне в Херсонской области захватчики совершили 63 обстрела, в общей сложности выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Областной центр, город Херсон, был обстрелян дважды.

Враг привычно бил по жилым кварталам населенных пунктов Херсонщины: погибли двое гражданских, еще два человека получили ранения.

Напомним, 19 апреля войска РФ ударили по автобусному парку в Херсоне, а накануне обстреляли школу и амбулаторию в населенном пункте Змиевка Бериславского района.

К счастью, в результате удара никто не погиб.