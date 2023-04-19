Херсонщина снова под обстрелами: войска РФ ударили по автобусному парку, школе и амбулатории. Фото

Оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты в Херсонской области. 19 апреля россияне нанесли удар по автобусному парку в Херсоне.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате обстрела автопарка были повреждены транспортные средства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города. Час назад враг ударил по автобусному парку – поврежденные транспортные средства. К счастью, пострадавших нет", – написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 апреля, россияне нанесли удар по селу Змиевка Бериславской общины. Оккупанты еще раз попали в здание местной школы, также враг повредил помещение медицинской амбулатории. Как сообщают в Херсонской ОВА, жертв среди мирного населения в результате обстрелов удалось избежать.

Напомним, что на днях военные РФ обстреляли Херсон артиллерией и убили мать с дочерью. Женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее оккупанты попали в частный дом в Запорожье. В результате удара погибли отец и 11-летняя дочь. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

Ранее Гуменюк объяснила, почему оккупанты усилили обстрелы юга Украины. По ее мнению, россияне паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии.

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