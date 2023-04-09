Оккупанты попали в частный дом в Запорожье: погибли отец и 11-летняя дочь. Фото и видео

В ночь на 9 апреля российские оккупанты снова обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в частный дом и убила 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь.

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Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как добавили в ГСЧС Украины, из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях.

Кроме того, по информации секретаря горсовета, одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте. На данный момент улицу отключили от газа и электричества, на месте работают все соответствующие службы. Поисково-спасательная операция была завершена в 8:00.

Напомним: 8 апреля российские войска дважды обстреляли территорию Запорожской области. Под снаряды захватчиков попали города Гуляйполе и Орехов. В результате попадания авиационных бомб на территории частных хозяйств были травмированы два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также 8 апреля страна-террорист ударила по Харьковской области. В результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин – 65 и 34 лет;

– 7 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Берислав Херсонской области. Под вражеский огонь попала бригада скорой помощи, медики получили серьезные ранения.

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