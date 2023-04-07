Оккупанты обстреляли ''скорую'' в Бериславе: медики получили серьезные ранения. Фото

Оккупационные войска РФ 7 апреля обстреляли из артиллерии Берислав Херсонской области. Под вражеский огонь попала бригада скорой помощи, медики получили серьезные ранения.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, скорая направлялась к женщине, которая была ранена в собственном доме.

Автомобиль затронули осколки российских снарядов, вследствие чего были ранены два фельдшера.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Как уточняют местные СМИ, женщина-фельдшер – в тяжелом состоянии. У нее огнестрельный перелом обеих костей левой голени и перелом кости правой голени.

У мужчины-фельдшера – осколочные ранения мягких тканей, состояние средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне захватчики нанесли удар с беспилотника по Змиевке на Херсонщине. Ранения получили четыре человека.

– По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на 407-е сутки войны на Херсонском, а также на Запорожском направлениях оккупанты продолжают наращивать оборонные рубежи. В течение суток враг обстрелял более 20 населенных пунктов на юге страны.

– Пропагандистка Ольга Скабеева расстроилась из-за разговоров о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Она вспомнила о событиях на Херсонщине и призвала оккупантов больше не отступать.