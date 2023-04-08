Оккупанты дважды за день обстреляли города в Запорожье: бросали авиабомбы, есть пострадавшие. Фото

В течение дня, 8 апреля, российские войска дважды обстреляли территорию Запорожской области. Под снаряды захватчиков попали города Гуляйполе и Орехов.

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В результате попадания авиационных бомб на территории частных хозяйств, были травмированы два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория", – указано в сообщении.

Правоохранительное ведомство возбудило уголовное производство по факту совершения военного преступления против мирного населения. А в Запорожской ОВА настоятельно призывают людей не пренебрегать своей безопасностью, проживая в опасной близости с опасными временно оккупированными территориями.

"Несокрушимые люди продолжают жить рядом с опасностью, но еще раз подчеркиваю, что мирным жителям лучше находиться дальше, чем бьет российский снаряд", – подчеркнули в руководстве области.

Как писал OBOZREVATEL, накануне захватчики обстреляли Харьковский регион массированными атакам. В результате попадания снаряда в одно из сел, смертельное ранение получил местный житель.

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