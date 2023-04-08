На Харьковщине в результате вражеского обстрела погиб мужчина, еще три человека подорвались на мине

В течение суток 7 апреля войска РФ продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины. В одном из сел от вражеского огня погиб 39-летний мужчина.

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В то же время трое жителей области попали в больницу с травмами, полученными из-за подрыва на мине. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, под вражескими обстрелами накануне находились Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. оккупанты били по н. п. Гурьев Казачок, Лукьянцы, Амбарное, Красное Первое, Двуречная, Крахмальное, Кондрашовка и другим.

Из-за действий российских военных преступников погиб 39-летний житель села Борисовка Харьковского района.

В Двуречной получили повреждения частные дома и хозяйственные постройки. В то время как в селе Кучеривка на Купянщине – здание с/х предприятия, где вспыхнул пожар.

"В области остается очень высокой минная опасность. Вчера в районе с. Николаевка Чугуевского района, в поле у лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека – мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что в течение суток пиротехники ГСЧС обследовали восемь гектаров территории Харьковщины и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.

На линии боевого столкновения, подчеркнул глава ОВА, защитники Украины надежно удерживают свои позиции и ежедневно уничтожают живую силу и технику оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковская область подверглась враждебным обстрелам и 3 апреля. Российские снаряды разрушили инфраструктурный объект и здание в Чугуевском районе, один человек получил ранения.

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