Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: погиб мирный житель

В пятницу, 7 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Харьковщину. В результате атаки в селе Борисовка погиб 39-летний гражданский мужчина.

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Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что пограничная область регулярно находится под вражеским огнем.

Напомним: 3 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьковщину. Обстрелами в Чугуевском районе разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение, один человек получил ранения. Под вражеским огнем также оказался город Купянск, в результате чего повреждено нежилое здание.

1 апреля войска РФ обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, убив мирного жителя. Жертвой вражеского удара стал мужчина, ему было 43 года. В населенном пункте раздалось несколько взрывов. Куда именно целились захватчики, чиновник не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Берислав Херсонской области. Под вражеский огонь попала бригада скорой помощи, медики получили серьезные ранения;

– также россияне обстреляли Станислав в Херсонской области из артиллерии – снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. В результате действий оккупантов ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

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