Снаряд попал прямо в дом: оккупанты обстреляли Станислав на Херсонщине, ранена женщина и двое детей. Видео

Российская оккупационная армия совершила очередное военное преступление в Херсонской области. Террористы устроили обстрел города Станислав из артиллерии – снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

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В результате действий окупантов ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его данным, пострадавших госпитализировали в херсонскую больницу. Отмечается, что мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

"Мама имеет черепно-мозговую травму, контузию, ее состояние – средней тяжести. У мальчика тоже закрытая черепно-мозговая травма, множественные ранения лица, туловища и травма бедра. Состояние девочки – тяжелое, она получила тяжелую минно-взрывную травму, множественные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей, рваную рану плеча, бедра и осколки в брюшной полости. Находится в операционной", – рассказала о состоянии пострадавших директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.

Напомним: 6 апреля вечером россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадали 7 мирных жителей.

"Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому", – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля оккупанты обстреляли в Донецкой области прифронтовый поселок Большая Новоселка. Под огонь врага снова попали мирные жители;

– войска РФ утром 5 апреля нанесли удар по поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области, который расположен недалеко от Бахмута. Погибли и пострадали мирные жители.

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