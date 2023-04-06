Оккупанты атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами: ранены семь жителей

Террористы РФ продолжают обстрелы украинских территорий. 6 апреля вечером россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами.

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Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram. В результате обстрела пострадали 7 мирных жителей.

"Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому", – написал Прокудин.

В настоящее время известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек – получил ранения в поселке Казацком.

Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля военные преступники страны-агрессора России снова атаковали Херсонскую область. Оккупанты нанесли удар с БПЛА по деоккупированной Змиевке Бериславского района. В результате ранения получили четыре человека.

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