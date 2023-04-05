Оккупанты обстреляли поселок Великая Новоселка в Донецкой области: один человек погиб, два ранены. Фото

Оккупационная армия России в среду, 5 апреля, обстреляла в Донецкой области прифронтовой поселок Великая Новоселка. Под огонь врага снова попали мирные жители.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram. По словам чиновника, один человек в результате атаки оккупантов погиб.

Еще двое мирных жителей получили ранения.

"Враг совершил танковый обстрел пгт Великая Новоселка, попал по гражданским. Известно об 1 погибшем и 2 раненых", – написал Ермак.

На фото, опубликованном руководителем ОП, видно, что оккупанты попали по частному дому, в нем вспыхнул пожар.

Поселок Великая Новоселка расположен в Волновахском районе Донетчины. Рядом с населенным пунктом продолжаются активные боевые действия: в некоторых частях поселка расстояние до линии столкновения – не более 1,5 км.

Как пишет издание "Радио Свобода", до начала полномасштабного вторжения России в Великой Новоселке жило более 5 тыс. человек, ныне – около тысячи. Этот поселок на границе с Запорожской областью стал одним из направлений, где оккупанты пытались прорваться на Павлоград Днепропетровской области и взять в окружение группировку украинских войск на Донбассе.

Отметим, что российские войска не прекращают террор мирного населения Донбасса. 2 апреля оккупанты нанесли удар по Константиновке. Разрушения получили многоэтажки и частные дома в центре города. Погибли шесть человек, еще 10 горожан получили ранения.

31 марта враг ударил по Авдеевке. Оккупанты били по городу из артиллерии. Жертвами обстрела стали два человека, среди которых ребенок 2022 года рождения. Еще два человека получили ранения.

25 марта захватчики обстреляли из артиллерии города Часов Яр и Торецк. Погибли два мирных жителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта под российским огнем оказались Краматорск и Авдеевка. Ранения получили четыре жителя Донетчины, а во время авиаракетного удара по Авдеевке погибли два мирных украинца.