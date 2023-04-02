Оккупанты обстреляли центр Константиновки: погибли по меньшей мере три человека. Фото

Утром 2 апреля российские войска нанесли удар из РСЗО по Константиновке Донецкой области. Разрушения получили многоэтажки и частные дома в центре города.

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По состоянию на 12 часов дня известно о по меньшей мере трех погибших мирных жителях, еще шесть горожан получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома", – отметил он.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время на местах прилетов работают спасатели и правоохранители.

"Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться по мере поступления", – добавил Кириленко.

По данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, массированный обстрел Константиновки российские захватчики произвели из РСЗО и с использованием кассетных боеприпасов.

Напомним, накануне, 1 апреля, российские оккупанты ударили по Херсону и области. Вражеские снаряды прилетели в жилые дома. Есть раненый и погибший среди мирных жителей.

Также в тот же день захватчики обстреляли Двухлетнюю на Харьковщине. В результате обстрела погиб гражданский мужчина.