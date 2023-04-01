Оккупанты ударили по Херсону и области, попали в дома: есть погибший и раненый

Российские войска продолжают терроризировать украинцев в деоккупированном Херсоне и населенных пунктах правобережья области. В результате артиллерийского обстрела облцентра 1 апреля захватчики попали в частный дом и убили человека на улице.

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Еще один дом разрушен в селе Казацкое, там один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Россияне обстреливают Херсонщину. Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом – погиб человек на улице", – написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Обстреливали захватчики и село Казацкое Каховского района. Там также зафиксировано попадание в частный дом. Известно о по меньшей мере одном раненом.

Напомним, 25 марта войска РФ обстреляли пункт выдачи гуммпомощи в Херсоне. В результате очередного преступления оккупантов тогда пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина: они получили осколочные ранения.

В тот же день захватчики устроили массированный обстрел облцентра: 23 снаряда попали по жилым домам и медучреждениям. В результате теракта два человека погибли и еще шесть получили ранения.