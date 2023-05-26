Оккупанты нанесли удар по медучреждению в Днепре: поднялся дым, есть пострадавшие. Видео

Российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр. Утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар и пострадали люди.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Попадение произошло во время воздушной тревоги, которая длилась в регионе с 10:00 до 11:04 (чтобы просмотреть фото и видео, сделайте новость до конца).

Так, около 10:50 местные Telegram-каналы заявили о звуке сильного взрыва в Днепре. Они опубликовали кадры задымления над одним из микрорайонов, куда направились кареты скорой помощи.

"В одном из районов города после взрыва видно задымление", "Находитесь в безопасных местах. На месте взрыва начался пожар", – отмечали очевидцы.

По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты. Звуки приближения вражеского объекта и удара, после чего в небо поднялся дым, попали на видео.

Глава ОВА подтвердил ракетный удар РФ по Днепру, из-за которого пострадали люди. Жителей он попросил не распространять лишнего и не фейки.

"Раш*стские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется. Единственный официальный источник информации – областная военная администрация", – написал он.

Напомним, что ночью Днепр пережил ракетную и дроновую атаку со стороны РФ, были сбиты вражеские цели и одновременно есть попадания. Известно о повреждениях в городе предприятий, домов, автомобилей и заправки, где пострадал работник.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки по Украине ночью 22 мая Россия выпустила много целей в сторону Днепропетровщины. В небе над областью защитники сбили 15 беспилотников и четыре крылатых ракеты, при этом были зафиксированы вражеские прилеты.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что военные преступники из РФ, атакуя Днепр, преследовали по меньшей мере одну цель. В первую очередь они пытались проследить направления действия украинской противовоздушной обороны, чтобы ее истощить.

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