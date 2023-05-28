Армия России ударила по Никополю тяжелой артиллерией: есть разрушения. Фото

Российские военные преступники в очередной раз обстреляли город Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты тяжелой артиллерией били по гражданской инфраструктуре.

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К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В Telegram-канале он показал фото последствий действий агрессора (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Тяжелая артиллерия врага снова работала по мирному городу. В течение ночи агрессор дважды обстрелял Никополь", – отметил чиновник.

По его словам, в результате действий оккупантов в населенном пункте разбито еще шесть частных домов и два хозяйственных сооружения.

Кроме этого, повреждения получили газопровод, линия электропередач.

"Обошлось без погибших и пострадавших – это главное. Потому что люди – самое ценное", – заявил Лысак.

Он призвал всю Днепропетровщину продолжать объединяться и держать курс на Победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая РФ нанесла ракетный удар по медучреждению в Днепре, который унес жизни двух человек. В результате действий агрессора здание получило разрушения, 32 человека травмировались, в том числе двое детей.

Вероятно, враг ударил по городу зенитной управляемой ракетой С-300 или С-400. Вокруг места прилета получили повреждения более полусотни многоэтажек и частных домов, стадион, три школы, лицей и три детсада.

Утром 27 мая спасатели завершили разбор завалов на месте прилета. Там обнаружили фрагменты тел, которые передали на экспертизу.

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